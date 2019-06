Passend eerbetoon aan Cats-legende Cees Poes

Eerste Pinksterdag was PX uitverkocht met “An Evening With…” die geheel in het teken stond van het werk van Cats-legende Cees Veerman (Poes), die ons helaas ontvallen is. Nabestaanden en muzikale gasten zongen de nummers van Cees Poes en zorgden zo voor een passend eerbetoon.

De band bestond uit Jan Keizer sr. en jr., Kees Steur (Sjor), Laurens Tol, Jordy Tuijp en Mike de Hont. Op mooie wijze werden de songs van Cees Veerman (Poes) gezongen door Simon Stein, Lenny Guyt, Jaap Corn, Niels de Wit, Martijn de Wit, Marcel, Arthur, Jan, Harmen en Kelly Veerman (Poes) en Kees Veerman (Jash).

Het slotlied was “The end of the show”, dat door alle zangers, muzikanten en het publiek staande gezongen werd. Het was een mooie afsluiting van een prachtige muziekavond waarmee een passend eerbetoon aan Cees Veerman (Poes) werd gegeven.