Pastalijm voor tegelwerk Huis van CarMar

VAB Afbouwgroep verzorgt o.a. het tegelwerk in de badkamers van het Huis van CarMar. Toen Evert Smit van de afdeling Calculatie & Werkvoorbereiding lijmfabrikant Eurocol op visite had, heeft hij gevraagd of Eurocol als huisleverancier van de meeste tegelzetters op het dorp niet een schenking kon doen.