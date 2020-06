Pastoor Tol viert 60-jarig priesterfeest

Zondag a.s. wordt het 60-jarig priesterfeest van Pastoor Siem Tol (86) gevierd. Dat gebeurt op bescheiden wijze om 09.45 uur met een Hoogmis in de Sint Vincentiuskerk. Vanwege het coronavirus mogen slechts 30 mensen de feestelijke viering bijwonen, zodat alleen al met de familieleden de kerk “vol” zit.

Hoewel Pastoor Siem Tol 20 jaar geleden al met emeritaat ging, was hij geen rustend priester. In de Mariakerk en Vincentiuskerk heeft hij al die jaren geassisteerd en ging talloze keren voor in de H. Missen, had om de week een preekbeurt, was vaste voorganger tijdens de Ziekenvieringen, deed talloze begrafenissen en doopjes voor de familie en verzorgde nog overige pastorale taken.

