Voor de jongste leden van de Kidsclub van FC Volendam vond afgelopen zaterdag het jaarlijkse leuke en lekkere evenement plaats “Patat eten met Frooks”. De Runderkamp Lounge in het Kras-stadion was gevuld met een vijftigtal kinderen van 5-6 jaar en ook de selectie van FC Volendam was present.