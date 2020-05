Paviljoen Haven Zuid hoopt snel open te gaan

Het vroegere viswinkeltje van Job Keizer op het parkeerterrein achter Bistro d’Oude Helling, heeft een volledige metamorfose ondergaan. De muren zijn van een frisse witte verflaag voorzien en er is een nieuwe toegangsdeur in geplaatst, zoals deze er vroeger ook in zat. Dit pandje was in lang vervlogen tijden een opslagplaats.

Binnen is ook alles vernieuwd. Het oude interieurtje is verdwenen en ook de honderden foto’s die aan de wand hingen zijn verwijderd. Een nieuwe toonbank is erin gekomen en een wand is gevuld met een grote foto van oud-Volendam. De houten balken van de dakconstructie zijn in oude glorie hersteld.

Er komt een nieuwe naam: Paviljoen Haven Zuid en de viswinkel wordt nu gerund door Jaap Schilder en Eduard Veerman. In afwachting van de horeca op de dijk, zal Paviljoen Haven Zuid geopend worden, als er weer toeristen op de dijk zijn.