Paviljoen Haven-Zuid is vrijdag open gegaan

Het voormalig viswinkeltje van Jop Keizer aan het Zuideinde 3a heeft een volledige metamorfose ondergaan. Dit beroemde viswinkeltje is overgenomen door Jaap Schilder en Eduard Veerman en na de grondige verbouwing kon Paviljoen Haven-Zuid, zoals de visdelicatessenzaak nu heet, vrijdag haar deuren openen.

Het knusse winkeltje is sfeervol ingericht met een fraai balkenplafond en een fotowand. Ook de buitenkant is vernieuwd en heeft een grondige schilder- en opknapbeurt ondergaan. Nieuwe koelvitrines zijn in de zaak geplaatst.

Bij Paviljoen Haven-Zuid kan men terecht voor gerookte en gebakken vis, diverse salades, heerlijke hapjes, de lekkerste gerookte paling en visdelicatessen.