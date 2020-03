Pepijn Maatkamp mascotte FC Volendam

De 9-jarige Pepijn Maatkamp, die woont in Overveen, was vrijdag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Jong Ajax. Zijn ouders Arjen en Evelien Maatkamp en broertje Jules waren ook present in het stadion.

De mascotte trapte een balletje mee met de wisselspelers en liep samen met arbiter Van der Laan het veld op waarbij de wedstrijdbal werd opgepakt en hij meehielp met de toss. Na afloop van de met 4-0 gewonnen wedstrijd huldigde Pepijn de ‘Man of the Match’ en dat was Francesco Antonucci, die 2x scoorde.

Een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk werd aan de aanvaller gegeven. De favoriete club van Pepijn Maatkamp is Ajax en de beste speler vindt hij Matthijs de Ligt. Maar vrijdag was FC Volendam zijn favoriete club.