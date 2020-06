Peppernuts Volendam in de Zeestraat reeds open

Op vrijdag 19 juni is de officiële opening, maar afgelopen weekend is Peppernuts Volendam aan de Zeestraat 6 reeds als proef open gegaan. De zaak, waarin Pearle Opticiens gevestigd was, heeft een metamorfose ondergaan en is heel mooi ingericht.

Eigenlijk zou Peppernuts Volendam in maart haar deuren openen, maar vanwege de corona-perikelen is dit uitgesteld naar komende vrijdag, nu het weer meer normaal is geworden. Peppernuts heeft ook een filiaal in het centrum van Amsterdam en dit is de tweede winkel.

Peppernuts Volendam wordt gerund door Yasmin Hussein en de zaak is geopend van woensdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Er is een groot assortiment pepernoten, chocoladenote, fudge (20 smaken) en smaakvolle en lekkere cadeau-artikelen.