Per dag wordt huis gebouwd op Val van Urk

Waar de eerste palen van de 12 eengezinswoningen in project Val van Urk eind vorige maand nog de grond in gingen, worden nu de eerste casco’s al geplaatst. Dit alles gaat razendsnel door de ‘bouwen in één dag’-methode die door Fijn Wonen, die de woningen voor De Vooruitgang realiseert, wordt toepast.