Persoonlijke fouten en dubieuze arbitrale keuze nekken FC opnieuw

De verwachtingen waren hooggespannen, maar ook in de tweede competitiewedstrijd nekten persoonlijke fouten en een discutabele beslissing van de scheidsrechter FC Volendam. Eindelijk weer een echt voetbalsfeertje in het stadion, met opzwepend gezang van de fans, en de ploeg van trainer Wim Jonk begon thuis tegen ADO Den Haag vervolgens vlammend. Maar een veelbesproken rode kaart voor doelman Filip Stankovic betekende, zo bleek naderhand, een vroeg kantelpunt in de wedstrijd. Ook al kreeg de FC nog een aantal kansen, de bal wilde er – net als vorige week – niet meer in: 1-3.

Door Eddy Veerman

Mike Eerdhuizen volleert de bal voorbij de ADO-keeper, maar op de doellijn staat zijn maatje in Haagse dienst, Boy Kemper. De Volendammer kopt de bal weg en voorkomt de 2-2. Foto Fred Rotgans

ADO wist in het begin niet waar zij het zoeken moest, Alex Plat was steeds de vrije man tussen de linies en na een paar minuten loste Denso Kasius een kanonskogel voor de 1-0. Maar in de tiende minuut was het al tien tegen elf. Filip Stankovic, die tijdens de warming-up om een blessurebehandeling vroeg maar toch begon, kwam ver uit zijn doel, timede helemaal verkeerd en raakte ADO-aanvaller Catic in zijn vlucht lichtjes aan. Toen die zag dat hij de bal niet kon halen en Dean James wegwerkte ging hij naar de grond en daarop trok scheidsrechter Bos geen geel maar direct rood. Joey Antonioli werd geslachtofferd en Barry Lauwers verscheen tussen de palen.

Even drong ADO aan, maar met tien man dook Ibrahim El Kadiri op fraai aangeven van Mike Eerdhuizen op in de zestien. Net als vorige week raakte de linksbuiten in dat soort situaties de bal vaker kwijt dan dat hij er (doel)gevaar mee stichtte. Nu had dat directe consequenties. In no-time waren de bezoekers, van wie een fan was omgelopen en een rookbom vlakbij het Hekside-vak van de FC had gegooid waardoor enorme rookontwikkeling richting de doelmond ging, aan de andere kant en maakte Thomas Verheydt de gelijkmaker. Ook omdat Volendam teveel mensen voor de bal had staan voor de tegenaanval begon.

Volendam hield het daarna compact en pas tegen het einde van de eerste helft brak veelvuldig balverlies de thuisploeg op. Een naïeve ingreep van Dean James aan de zijlijn leverde hem een gele kaart op en ADO een vrije trap, welke door de geheel vrijstaande Volendammer Boy Kemper werd ingekopt: 1-2. Daarop volgden niet alleen beschamende spreekkoren van enkele Volendam-fans richting hun dorpsgenoot, maar werden ook meerdere plastic glazen bier op het veld gegooid, wat tot een laatste waarschuwing leidde. Anders zou Bos staken.

Na rust loste Calvin Twigt de tegenvallende Samir Ben Sallam af, zoals ook El Kadiri later naar de kant zou gaan. Zijn enige wapenfeit was de bal terugleggen op de mee naar voren gekomen Eerdhuizen, die de gelijkmaker dacht te maken. Maar zijn maatje Boy Kemper stond op de doellijn en redde ADO koppend. Ook Robert Mühren kreeg een mogelijkheid, toen hij zich losmaakte en bediend werd door Kasius. De bal ging voorlangs.

Inter Milaan-huurling Gaetano Oristanio maakte zijn debuut en de achttienjarige liet meteen zien uit het goede hout te zijn gesneden. Eerdhuizen kopte uit een corner naast en aan de andere kant redde Barry Lauwers twee keer uitstekend. Halverwege de tweede helft kreeg Volendam een penalty tegen, toen Eerdhuizen de bal miste maar wel Breinburg raakte. Sem Steijn maakte 1-3. Volendam gaf niet op, maar enig geluk is de ploeg nog niet gegeven. Van Mieghem kon net niet inkoppen. Mührens poging werd geblokt, vervolgens strandde hij op de keeper en bij zijn laatste mooie kans zeilde de bal net langs de kruising. De tijd van FC Volendam en Robert Mühren ligt vooralsnog in de nabije toekomst.

Debutant en Inter-huurling Gaetano Oristanio ligt na afloop verslagen op het veld. Foto Fred Rotgans