Peter Runderkamp wint eigen Padeltoernooi

In een prachtig decor en onder grote belangstelling werden donderdag de halve finales en finale gespeeld van het Slagerij Runderkamp Havenhof Padeltoernooi. In drie categorieën werd gestreden en in de B-categorie trof het ervaren tennisduo Peter Runderkamp en Hendrie Kwakman (pum) een gelegenheidskoppel in de finale tegenover zich.