Petrusschool 8C wint titel met Schoolzaalvoetbal

Het schoolzaalvoetbaltoernooi voor de jongens groep 8 was met 7 teams. Zij kwamen in één poule uit. Om 10.00 uur was de eerste wedstrijd. De laatste pot om 13.20 uur was eigenlijk ook de finale, want de uiteindelijke nummers 1 en 2 kwamen tegen elkaar uit. De derde plaats werd behaald door de jongens van de Petrusschool A.

In de partij Petrusschool 7C en de Spinmolen was de stand 1-1. De beslissing viel 3 seconden voor het einde. Petrusschool wist te scoren en toen stond de sporthal op zijn kop met dolle taferelen. Tot beste speler werd uitgeroepen Rick Plat en de beste keeper was Wesley Schilder (beide van de Petrusschool). Richard Mooyer reikte de bekers uit aan de eerste drie teams en beste speler/keeper.