Petrusschool Schoolzaalvoetbalkampioen bij Jongens groep 5

Donderdagmorgen om 8.30 uur gingen tien teams van start met Het Rabobank Schoolvoetbalkampioenschap Basisscholen Volendam. Heel fanatiek werd om de hoogste eer gestreden en goed voetbal was er te zien. De finale ging tussen de Springplank en Petrusschool.

Het was super spannend en het bleef 0-0. Zodoende moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. De Sint Petrusschool had de zenuwen beter in bedwang en won zo de beker. Voor de jongens van de Springplank groep 5 was er een eervolle tweede plaats.

Na de finale werden meteen de bekers uitgereikt. Op de derde plaats eindigde de Sint Petrusschool 5B. Jop Schilder werd uitgeroepen tot de beste keeper en Owen Bodemeijer werd gekozen tot beste speler.