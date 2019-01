Philip Karregat wint Tom Kakes Cup 2019

Afgelopen zaterdag alweer de 36e editie van het jaarlijkse Volendammer gesloten dartkampioenschap in PX. Na een wat lagere opkomst de laatste jaren had de organisatie besloten om het toernooi dit jaar in januari te laten plaatsvinden. Dit pakte goed uit. Zo kon men 83 deelnemers begroeten.

Ooit in 2006 waren er 80 deelnemers, dus dit was weer een ouderwetse opkomst. De uitslag was: 1. Philip Karregat, 2. Joop van Baalen, 3. Dani Veerman en Roy Klouwer. Winnaar Verliezersronde: Hans Steinmetz. Beste Dame: Lisan Scholten.

Over 2 maanden vindt eveneens in Pop- en Cultuurhuis PX het Volendam Open plaats, een toernooi waar ook mensen uit de regio aan mee mogen doen. Kijk voor meer info op de website: www.volendamdarts.nl.