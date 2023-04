Algemeen

Pieperrace Fotowedstrijd 2023 In verband met de Pieperrace organiseert de NIVO wederom de jaarlijkse fotowedstrijd. Tijdens de afgelopen editie van de tweedaagse zeilwedstrijd zijn er weer talloze prachtige foto’s gemaakt.

De fotografen hebben een breed scala aan beelden met ons gedeeld; van actiefoto’s gemaakt aan boord van zeilende schepen tot aan sfeervolle impressies van een goed gevulde haven. Uiteindelijk is ons oog gevallen op zes foto’s in het bijzonder, die verschillende oogpunten van het evenement goed in focus gebracht hebben.



Wij hebben Michael Vermorken dit jaar bekroond tot winnaar van onze wedstrijd, met zijn prachtige foto van tjalken en klippers in de haven. Namens de redactie: Gefeliciteerd!

Wij willen graag alle fotografen bedanken voor hun inzendingen. Wij kijken uit naar nog meer prachtige beelden van dit bijzondere evenement in 2024! |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.