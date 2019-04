Piepschuim breekt de tent af bij het Don Bosco College

Donderdag werd op het parkeerterrein van het Don Bosco College een grote wigwamtent geplaatst. Hierin vond voor de leerlingen van de tweede klassen een muzikale cabaretvoorstelling plaats met Cor, Albert en Erik van Piepschuim. Per twee klassen ontving Piepschuim de leerlingen in de tent.

Daar werden ze binnen een lesuur van de sokken geblazen door een voorstelling die nog verrassender is dan de omgeving waarin ze zich ineens bevinden. Piepschuim breekt de tent af is een muzikale theatervoorstelling in een bijzondere omgeving waar de energie vanaf spat. Hoewel de voorstelling verschillende thema’s heeft, wordt de rode draad gevormd door de “cowboyverhalen”.