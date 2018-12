Piet Jonk en Jan Tol (Moos) 50 jaar tegelzetter

Vrijdagavond was er in Restaurant Le Pompadour aan de Haven voor de tegelzetters Jan Tol (Moos) en Piet Jonk een gezellig samenzijn met diner. Dit werd hen aangeboden door hun werkgever Ton Schilder (Bibber). De twee tegelzetters hebben ruim 50 jaar bij hetzelfde tegelzetbedrijf gewerkt, en dat is toch wel uniek te noemen in deze tijd.

Ze begonnen bij Klaas Schilder (Bibber), toen 40 jaar terug bij Ton Bibber en nu bij Rick en Roy Schilder (Bibber), de zoons van Ton. Aan de 50-jarige tegelcarrière van de twee vakmensen is nu een einde gekomen, want Piet Jonk is 66 en mag van zijn pensioen gaan genieten. Jan Moos is 64 jaar en maakt van de VUT-regeling gebruik. Deze twee ervaren krachten zal men in de bouw zeker gaan missen.