Pietenpolonaise op schoolplein Blokwhere

Vrijdag om 8.30 uur was het bezoek van Sinterklaas aan De Blokwhere. In spanning stonden de kinderen, vele ouders en leerkrachten op het schoolplein te wachten toen de Pietenwagen arriveerde.

Door meester John Molenaar werd Sint Nicolaas welkom geheten en het lied “Pieten Pepernotenpolonaise” ingezet. Dat betekende meteen een polonaise op het schoolplein met de Pieten voorop. Nadat Sint Nicolaas kinderhandjes had geschud en in gesprek was gegaan met ouders en opa’s en oma’s betrad hij de school, die weer schitterend mooi versierd is.

Sinterklaas was hier diep van onder de indruk. Sint en zijn gevolg aan Pieten betrad hierna de gymzaal, waarin de kinderen van de groepen 1-2-3 bijeen zaten. Sintliedjes werden gezongen en dansjes uitgevoerd. Ook deed de Sint hier zijn ochtendgymnastiek met “Linkerbeen, Rechterbeen” en liet zien hoe hij op zijn paard Amerigo stapt.