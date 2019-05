Plasticsoep weer weg uit het Boelenspark

Na het Derde Klaphek Festival op Hemelvaartsdag, lag het veld bezaaid met een plasticsoep vrijdagmorgen. Vele tuinstoelen, plastic zeilen en andere rommel was achtergebleven na het weer super geslaagde muziekfestijn.

Vrijdag rond 08.00 uur arriveerde de schoonmaakploeg. Er was ook een oproep gedaan op vrijwilligers om een handje mee te helpen. Met harken werden alle plastic bekertjes op hopen geveegd en daarna in een afvalcontainer geworpen.

Zo’n drie uur was men in de weer om het veld weer plasticvrij te krijgen. In de loop van de dag werden ook de tenten en het podium afgebroken en afgevoerd, zodat ’s middags het park er weer netjes bij lag alsof er niks had plaatsgevonden. Alleen de foto’s herinneren nog aan “Smells like the 90s”.