‘Röntgenfoto’s en echo-radiologie weer mogelijk’

Polikliniek Volendam breidt aanbod uit

Nadat bewoners van de gemeente Edam-Volendam met een vermoeden van een botbreuk geruime tijd uit moesten wijken naar Purmerend voor een röntgenfoto, kunnen deze nu ook weer terecht in de polikliniek Volendam van het Dijklander Ziekenhuis. Ook als de huisarts bijvoorbeeld een longontsteking vermoedt, kan hij doorverwijzen naar de poli in Volendam voor het maken van een foto.

Door Jan Koning





Ivon Schellingerhout is hoofd van de poliklinieken Volendam en Enkhuizen van het Dijklander Ziekenhuis. Zij is verheugd dat mensen met een mogelijke botbreuk weer dicht bij huis terecht kunnen. ,,Als Dijklander Ziekenhuis willen we de zorg zo dichtbij mogelijk in de buurt aanbieden. Dat is voor ons een pre. Dit houdt in dat je ook in je eigen regio de diagnostiek moet kunnen doen. Een laboratorium hadden we gelukkig al, maar nu is het ook mogelijk om een foto te maken. Daarnaast is er de mogelijkheid tot echo-onderzoek, want echo-radiologie is sinds vorige week weer mogelijk in Volendam.”

Specialisme

,,Veel mensen hebben aangegeven dat ze liever op een buitenpolikliniek komen dan in een groter ziekenhuis. Ze voelen zich er meer op hun gemak. In een gemeente als Edam-Volendam – een ontzettend sportieve gemeente – is de kans op een fractuur redelijk groot. Zeker in een weekend, zoals afgelopen weekend, met sneeuw en ijs. Het is dan heel fijn dat je vanuit de huisartsen – die ook in het gebouw zitten of op korte afstand – direct door kunt voor het maken van een foto. Wanneer er daadwerkelijk iets gebroken is, zal er worden doorverwezen naar Purmerend waar de Spoedeisende Hulp zich bevindt.”

Naast de radiologie zullen ook andere specialisme hun spreekuren gaan doen in de verbouwde en geheel vernieuwde polikliniek. ,,Alles is opgeknapt en het ziet er van binnen weer prachtig uit, met de privacy ontzettend goed geregeld voor de patiënten. De orthopedie is weer gestart met spreekuur, de maag-, darm en leverarts, maar ook de geriatrie zal haar spreekuur weer starten in Volendam. Dat is voor de oudere patiënten ontzettend prettig. Dit alles zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk expertise bij elkaar hebben, zodat patiënten minder hoeven te reizen en er geen tijd verloren gaat. Hiervoor willen we ook graag samenwerken met alle huisartsen en alle eerstelijns-instanties. Dit om het voor de patiënten zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.”