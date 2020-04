Praathuisje vanwege Corona gesloten

Sinds ruim een week zit het Praathuis aan de Haven dicht. De mannen die hier dagelijks bijeen komen om de wereldproblemen te bespreken moeten nu elders op de dijk een plaatsje opzoeken. Ze zaten nog wel op gepaste afstand van 1,5 meter van elkaar af in het Praathuisje, maar vanwege de Coronacrisis is hun onderkomen nu gesloten.

Om handhaving van de anderhalvemeter te waarborgen is er door de gemeente een nieuw slot op de deur van het Praathuisje geplaatst en dit wordt pas weer vervangen als het dagelijks leven weer ‘normaal’ wordt.

De mannen komen nu bijeen op de havenbeun of op de hoek bij Bar “De Molen” om oplossingen te bedenken voor de Coronacrisis. Ze hopen dat hun praatonderkomen snel weer open mag, want het is soms best koud en winderig op de dijk.