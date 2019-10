Prachtig concert van Dana Winner

Pop- en Cultuurhuis PX zat zaterdagavond vol met 450 liefhebbers van de Belgische zangeres Dana Winner. In het verleden heeft zij meerdere keren in Volendam opgetreden voor volle zalen. Nu werd haar show “30 Jaar Dana Winner” opgevoerd.

Fans uit het hele land, zelfs vanuit België, waren naar PX gekomen. Het was een theaterconcert, zodat men rustig zittend kon genieten van de zangeres en de uitstekende muzikanten die voor de begeleiding zorgden. In totaal verkocht Dana Winner meer dan 3,5 miljoen platen. Ook in Volendam is deze zangeres heel populair.

De bekende hits werden door Dana Winner prachtig vertolkt, waaronder “Westenwind”, een vertaling van ‘One Way Wind’ van The Cats. Tussen de liedjes door werden door haar mooie en humorvolle anekdotes verteld.