Prachtig nieuw interieur Paviljoen Smit Bokkum

Paviljoen Smit Bokkum was twee weken gesloten vanwege een grondige verbouwing van het interieur. Vorige week is het paviljoen weer open gegaan. Bij de entree heeft de winkel een nieuwe indeling gekregen.

De balie is verplaatst en het ziet er ruim en prachtig mooi uit. De keuken van Smit Bokkum sluit erop aan en heeft een meer open karakter gekregen. In het restaurant is de bar verplaatst en helemaal vernieuwd. Een schitterende houten buffetkast is er in geplaatst. De wand is anderhalve meter verplaatst, zodat er meer ruimte gekomen is in het restaurantgedeelte.

De bekende rokerij, waar Jan Smit (Pitjes) zijn wereldberoemde IJsselmeerpaling rookt, is na de verbouwing wat kleiner geworden. Ook het meubilair van Paviljoen Smit Bokkum is vernieuwd en er is een ruimere indeling gekomen met zithoekjes.