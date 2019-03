Prachtig ontwerp van Sint Nicolaashof-tuin

Het heeft lange tijd geduurd, maar afgelopen donderdag konden Dick Twisk (manager Zorg & Dienstverlening van De Zorgcirkel) en Jeroen de Vos (projectleider Vastgoed bij de Zorgcirkel) eindelijk het ontwerp presenteren van de tuin die tussen het Sint Nicolaashof en verpleeghuis Gouwzee gerealiseerd gaat worden.

Met de aanleg van de tuin gaat een grote wens in vervulling van de Zorgcirkel en bewoners, want in het kader van het Leefcirkel Sier Systeem, waarmee gewerkt wordt, komt er een groene tuin waar met name de dementerende bewoners van Gouwzee kunnen recreëren. Hier werd ‘groen’ gemist. Ook aan de wens van extra parkeerplaatsen wordt gehoor gegeven. In eerste instantie waren er 12 parkeerplaatsen gepland, maar dat zijn er nu 17 geworden. Dit parkeerterrein wordt naast de tuin aangelegd, op de plaats waar voorheen de noodbehuizing van het Mariahof gevestigd was.