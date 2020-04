Prachtige handgemaakte miniaturen uit afvalhout

De collectie van handgemaakte miniaturen van Paul van der Waarden is inmiddels behoorlijk uitgebreid. Bestond zijn collectie in 2016 voornamelijk uit vogelhuisjes, nu in 2020 kan hij ook met trots zijn diverse ophaalbruggen laten zien, de kar waarmee Bart Smit door het dorp zijn waar aan de man bracht en interieurtjes van oude Volendammer woningen.