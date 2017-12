Prachtige Kerstsfeerverlichtng in de Oude Kom en Haven

Vorige week zijn door Tuincentrum ’t Lokkemientje, met hulp van de sproeiploeg onder supervisie van Jaap Molenaar (Pink), weer een dertigtal kerstbomen aan de Haven geplaatst. Ook op het Europaplein is met de vrachtwagen van ’t Lokkemientje, met de hijsarm, weer een grote kerstboom midden op het plein geplaatst.

De bomen aan de Haven en op het Europaplein zijn vol met ritsen LED-verlichting gehangen. Het ziet er als een pláátje zo mooi uit. Het uitgaanscentrum is zo klaar voor de komende feestdagen.

Het zorgt voor een Kerstsfeertje dat niet onderdoet voor de wintersportgebieden. Ook in de horecazaken wordt al de kerstversiering opgehangen. Een wandelingetje over de dijk is zeker aan te bevelen.