Prehistorie beleven met simulator in de bibliotheek

De Kinderboekenweek kende zaterdag een virtuele uitsmijter met een reis terug in de tijd. Zowel in de bibliotheek van Purmerend en Volendam kon men de prehistorie beleven in een simulator. In de Volendamse bieb stond een Action Events Simulator opgesteld.

Met superscherpe 3D-beelden konden de kinderen de prehistorie beleven. Vliegende reptielen en dinosaurussen, als een soort van Jurrasicpark dierentuin, konden de jongeren bekijken. Een speciale 3D-bril werd opgezet en zo kon men van alle kanten de prehistorische dieren bekijken.

Ondanks de plensbuien was er veel animo voor om dit event in de bieb te bezoeken. Van 11.00 tot 15.00 uur was deze activiteit in het kader van de Kinderboekenweek te doen. Het motto was dit jaar: “Ontdek werelden van vroeger in de boeken van nu!”