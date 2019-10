Presentatie van fiscalist Esther Bond tijdens Najaarsbijeenkomst KBO

In de Jozef vond donderdagmiddag de Najaarsbijeenkomst van de KBO plaats. Zo’n 200 leden van de Katholieke Bond van Ouderen waren present. Er werd een oproep gedaan voor vrijwilligers en bestuursleden van de KBO, want er mag best wat verjonging komen, stelde penningmeester Jan Schilder.

Na de koffie was er een presentatie van Esther Bond, de voorzitter van de Sint Jozefvereniging, die als fiscalist een eigen bedrijf heeft genaamd E-Fin met Belastingadvies & Financiële planning. In ‘Jip en Janneke-taal’ gaf Esther uitleg en tips om niet te veel belasting te betalen, over erfrecht, schenkingen aan de kinderen en wat de financiële gevolgen zijn bij opname in een zorginstelling.

De senioren begrepen dat er veel geld bespaard kan worden als men tijdig maatregelen neemt.