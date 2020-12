Prijswinnaars vierde en laatste trekking Grote Sinterklaasloterij

In de laatste Grote Prijzentrekking van dit jaar mochten Jenny Smit en Ed Guyt maar liefst 20 extra prijswinnaars bekend maken.

Met meer dan 20.000 spaarders en meer dan 320 prijzen was de Grote Sinterklaasloterij 2020 een succes! Met dank aan u, onze deelnemers en onze sponsors.

Dank voor uw enthousiaste deelname. De Grote Sinterklaasloterij komt terug! Bewaar uw spaarkaart en de app!

Alle prijswinnaars ontvangen een bericht per e-mail of telefoon. Meer informatie over de Grote Sinterklaasloterij op: www.grotesinterklaasloterij.nl

€ 25

Brigitta Plat Breewijd

H. Kuipers Erosplantsoen

Wendy Meijer

Christine Schilder-Plat Mgr. Veermanlaan

Rob Duin

Familie Tol Asterstraat

Nel Buijs Vestaplantsoen

Eva van Eekelen

Ab Veerman Zilveren Knoop

Jacqueline Smit

Nel Schilder

Fam. Mooijer

Jerry Tuijp Julianaweg

Suzanne Sombroek-Hansen Schoklandstraat

Janine Kwakman Pr. Beatrixstraat

Monique de Vries

Anna Schilder

Manja Dijkhoff

Vishandel Dick Tol Havenstraat

Jill Pannekeet



€ 50

Iris Oosterhof

T. v.d. Berg

P.J.J. Veerman Boldingstraat

Jaap Buijs Herculeslaan

Pauline Kemper Jonkerlaantje

E. Tol

J. Helmig Oosterweg

Anja Plat-Sier De Karteling

Cisca Veerman Marsstraat

Yolanda Buijs Brederodestraat

Mevrouw Smit Pegasusstraat

J.V.M. Veerman

Elisabeth Zwarthoed

Marise Last Nieuwendam

Tanja Plat H. Smitsstraat

Ellen Joon Bloedkoraal

Tiny Kras

Diana Out

Marga Koning Zilverijzer

Nip Snip

Familie Koning D. Steurhof

Gina Runderkamp Breewijd

Bob Mooijer Plutostraat

J. Smit Schoklandstraat

Esther Karregat Brederodestraat

P. Tjalsma

Liza Bond Visserstraat

A.B.M. Kroon

Lily Molenaar Gouden Slot

Jan Tol Kaper

Nel Lammes

Amanda Schilder Begerslant

Ina Schokker

Jenny Binken Reigerstraat

V.d. Bosch Irissenstraat

Sophie Smit Noordeinde

J.B.

Nel Kitte

Pronker Kolfschotenstraat

Eline Plat-Schokker Nieuwedieplaan



€ 100

Astrid Keijzer

Martine Molenaar

Henk Vlak Sijmen Molstraat

Geery Schokker L. Spaanderlaan

Familie Bond Abbert

N. Koning

De Warmtesteen

C. de Boer B. Guytstraat

Linda Jonk-Schokker

Gerard Tol



€ 250

Jack en Nathalie Visscher Bootslot

Schilder Schoener

M. Visscher

Corina Schilder Pluvierplantsoen

Afra Bouwman V. Karregatstraat

Irene Kwakman J. v.d. Vondelstraat



Extra Prijzen € 100

Bianca Koning

Jan Schilder

Monique Tol D. Steurhof

Margareth Veerman D. Steurhof

Lia Hamersma Zuideinde

Caroline Mol Noordeinde

Tineke Sens

Marga Bond W. Koningslaan

Thea Mulder

J.H.J. Molenaar

J. Binken

Cees Kurk

T.H.J.M. Schilder

Natasja

Linda Haverkort H. Averkamplaan

Amanda Mazereeuw

Peter Poelstra Meerkoethof

B. Groenewoud

Inge Schilder

Marga Tol Barkentijn