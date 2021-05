Primeur Luc Kroon op EK zwemmen

Het was afgelopen maandag niet zomaar een wedstrijd. Toen Luc Kroon ’s ochtends om half 11 het startschot voor de 400 meter vrije slag hoorde, kwam hij een fractie later als eerste Volendammer ooit in actie tijdens het Europees Kampioenschap zwemmen. Het was in Boedapest weliswaar niet op zijn favoriete afstand, maar daar ging het niet om. Net zoals Jessica Schilder in maart als eerste Volendamse debuteerde op het EK atletiek, bereikte Luc Kroon als eerste dorpsgenoot een mijlpaal in die andere grote mondiale sport.

Door Ringen om Volendam





Hoewel de 19-jarige zwemmer niet de finale zou halen, bood zijn tijd wel perspectief voor de rest van het EK. Kroon: ,,Mijn persoonlijk record op de 400 meter is 3.50.91, terwijl de entreetijd voor de finale 3.48.39 was. Dat maakt duidelijk dat een finaleplaats niet echt een optie was. Toch was het lekker om zo te beginnen. Mijn tijd in de series was 3.52.93, waar ik niet tevreden mee ben, maar het is wel de snelste tijd die ik sinds tijden gezwommen heb. Dat geeft vertrouwen voor de 200 meter.”

Morgen om opnieuw half 11 begint Luc aan de series van zijn favoriete afstand en als dat goed verloopt, dan is de kans aanwezig dat hij zaterdag ook mag starten op de 4 x 100 meter vrije slag gemengd. Kroon: ,,De samenstelling van die estafette wordt pas een dag van te voren beslist, dus dat is nog even afwachten. Verder is, na het Jeugd EK, dit EK voor mij toch weer een mooie en belangrijke nieuwe stap.”

Intussen moet Luc Kroon zich in de Hongaarse hoofdstad dagelijks onderwerpen aan een streng coronaregime. ,,Ik word deze week vijf keer getest en werkelijk overal is een mondkapje verplicht. En eten doe je alleen aan een tafel, met veel ruimte tussen de volgende tafel. Maar goed, het EK is doorgegaan en dat is het belangrijkste.”

Foto: Ringen om Volendam.

Jessica Schilder imponeert in Vught

Nadat ze een week eerder al met overmacht de Ter Specke Bokaal had gewonnen, deed kogelstootster Jessica Schilder het nog eens dunnetjes over tijdens de Harry Schulting Games in Vught. Niet alleen was de winnende afstand van de Volendamse 18.47 meter, ook waren liefst vijf van haar zes worpen boven de internationaal relevante grens van 18 meter.

Alleen blijkt het nog steeds niet voldoende te zijn om zondag deel te nemen aan de eerste wedstrijd van de Diamond League, het financieel zeer aantrekkelijk circuit waar de hele wereldtop aan deelneemt. Omdat de organisatie in Gateshead per se twee Britse deelneemsters wil, is Jessica Schilder op de reservelijst gezet en moet ze afwachten of één van de acht atletes afvalt. De Volendamse: ,,Dit is balen. Ben je de nummer vijf van Europa en moet je tóch toezien hoe sporters die minder gepresteerd hebben wel mogen starten. Het voelt een beetje onrechtvaardig.”