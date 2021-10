Private shopping voor vriendinnengroepen bij Moods fashion & lifestyle

Moods fashion & lifestyle heeft een bijzondere primeur in Volendam. ,,Gisteren hebben we de eerste vriendinnenavond gehost”, vertelt Carina Klouwer. ,,We zitten nog steeds na te genieten.” Een vriendinnenavond bij Moods aan de Julianaweg kan volgens Carina en mede-eigenaresse Daniëlle Vos worden gezien als een variant van private shopping.

,,De afgelopen tijd hebben we het idee gedeeld met een aantal klanten van ons, en niet veel later volgde de eerste officiële boeking. Zeven vriendinnen hebben onder het genot van een hapje en een drankje een hartstikke gezellige, modieuze avond bij ons beleefd. Het is ons zo goed bevallen dat we het voortaan op aanvraag vaker willen gaan doen.”

,,Wij willen graag meer doen dan alleen de winkel tussen bepaalde tijdstippen openen”, begint Daniëlle. ,,We zijn altijd op zoek naar dat stukje extra service dat we onze gewaardeerde klanten kunnen bieden. En met het vriendinnenavond-concept hebben we iets unieks in Volendam gevonden. Dames in groepjes tot zeven personen krijgen de mogelijkheid om op een datum en tijdstip naar keuze in een gezellige, ongedwongen setting heerlijk rustig te kunnen shoppen. De winkel wordt dan echt gereserveerd voor de aanwezige groep.” Moods fashion & lifestyle haalt met de vriendinnenavonden een vorm van private shopping naar Volendam die tot voor kort alleen voor de rijken der aarde mogelijk was bij de bekende warenhuizen.

,,De dames worden in de winkel ontvangen met een lekker glaasje wijn of bubbels en een hapje”, vervolgt Carina. ,,Wij vertellen wat over de winkel, over het concept en natuurlijk over de huidige collecties. Daarna gaan we lekker aan de slag. En dat doen we zolang de meiden willen. De eerste groep werd om 19.00 uur ontvangen en vertrok om 22.00 uur pas weer. We hadden het zo gezellig dat niemand de tijd in de gaten had.” Uiteraard blijft Moods fashion & lifestyle tijdens de reguliere uren gewoon geopend. ,,De private shopping sessies zijn mogelijk in de avonduren en in de weekenden. We vinden het zo leuk dat ook zondag geen probleem is”, lachen de dames. ,,We hopen gauw de volgende groep meiden te mogen verwelkomen!”



