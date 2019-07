Proefterpen, hoe staat het er mee?

Begin dit jaar is de Alliantie Markermeerdijken begonnen met het aanleggen van drie proefterpen. Dit zijn grote zandophogingen die als doel hebben de verzamelde kennis en berekeningen in de praktijk te toetsen.

Op dit moment wordt de derde laag zand op proefterp Etersheim aangebracht. Bij De Weel in Schardam starten we met de vierde laag. De proefterp in Broeckgouw Volendam heeft inmiddels de laatste laag zand gekregen.

Deze proefterp blijft nu zeker nog drie tot zes maanden zo liggen, afhankelijk van de zettingssnelheid. De zettingssnelheid is de snelheid waarmee de ondergrond inklinkt en steviger wordt.