Bedrijf in Beeld

Professioneel op maat gemaakt

Al meer dan 40 jaar is Jaap de Boer de onofficiële voetpro van Volendam. Tijd om die titel maar eens officieel te maken. Met een nieuwe website en een nieuwe naam; vanaf nu staat Jaap online bekend als Voetpro. “Orthopedische Schoentechniek Waterland is een hele mondvol” begint Jaap het gesprek. “Uiteraard zegt het wel precies wie we zijn en wat we doen, maar de naam Voetpro doet dat ook. Het werd tijd om een wat modernere naam te gaan hanteren.” Op Voetpro.nl is alles wat Jaap doet nu overzichtelijk terug te vinden. En dat is meer dan je verwacht.

Meer dan 40 jaar ervaring

Jaap de Boer haalt veel voldoening uit het helpen van mensen. “Het maakt niet uit of het nu een kind, een tiener of een volwassene betreft, heel veel fysieke klachten zijn te herleiden naar de voeten. Het is niet zo dat onze klanten dan altijd pijn in de voeten hebben. Dat is een veelvoorkomend misverstand”, vertelt Jaap. “Het lichaam probeert fysieke klachten uit zichzelf te herstellen. Lukt dit niet dan gaat het ‘om het probleem heen werken’. Dit kan leiden tot pijn elders want de beweging die je maakt is tegennatuurlijk. Het is voor ons de uitdaging om met een aangepaste schoen of zool op maat het probleem op de juiste manier te verhelpen.”

Op maat gemaakt

Voor een orthopedisch schoentechnicus zijn kant-en-klare oplossingen een beetje als vloeken in de kerk. “Ieder mens is uniek en ieder probleem ook. Daar moet je aandacht aan schenken en rekening mee houden.” Bij Voetpro worden alle schoenen en voetbedden op maat gemaakt na een analyse van het probleem en de voeten zelf. De uitgebreide voetanalyse brengt alle drukpunten van de voet in kaart, zowel stilstaand als lopend. Dit helpt in het maken van de zool die helemaal naar jouw voet gevormd wordt met de ondersteuning op de punten waar dit nodig is om het probleem te verhelpen.

Steunzolen op maat zijn binnen een week klaar en voor orthopedische schoenen is dit afhankelijk van het type schoen. Voor alle oplossingen biedt Voetpro de mogelijkheid aan om deze na een aantal weken gebruik te corrigeren wanneer deze niet voldoende ondersteuning bieden. “Pas na gebruik wordt duidelijk of de schoenoplossing voor verbetering zorgt. Uit ervaring is dit vrijwel altijd het geval en zijn eventuele aanpassingen minimaal” vervolgt Jaap.

Oplossingen voor sporters

Naast voetklachten in het dagelijks leven hebben ook veel sporters klachten die specifiek alleen spelen tijdens of na het sporten. “Tijdens het sporten gebruik je jouw voeten op een andere manier dan wanneer je gewoon loopt. Wanneer je een zaalsport beoefent, heeft de ondergrond een grote invloed in de belasting op je voet. Maar ook welke sport je beoefent heeft invloed: bij zaalvoetbal is wendbaarheid belangrijk, terwijl je bij hardlopen juist een gelijkmatige extra druk op je voeten ervaart. Voor elke soort belasting is een andere ondersteuning is de vorm van een zool of voetbed nodig.”

Voetpro adviseert, naast de zool, ook in de keuze van sportschoen. Ook zijn speciale hardloopanalyses mogelijk om blessures te helpen voorkomen of ter voorbereiding op specifieke loopdoelen als het lopen van een marathon. Jaap legt uit: “Sporters nemen hun sport steeds serieuzer en het gebruiken van analyses om techniek te verbeteren is echt niet alleen meer voor topsporters.”

Vergoed door de zorgverzekering

Wat veel mensen niet weten is dat veel van de oplossingen die Voetpro biedt deels of geheel vergoed worden door de zorgverzekering. In het basispakket zitten een aantal orthopedische oplossingen standaard bijgesloten. Wel kan er een deel eigen bijdrage voor schoenen verplicht gesteld zijn. Doordat Jaap en zijn team hier dagelijks mee in aanraking komen, weten zij exact te vertellen welke vergoedingen mogelijk zijn.

“Vaak is meer mogelijk dan je denkt. (Steun)zolen zijn vaak geheel of gedeeltelijk onderdeel van de aanvullende pakketten en zelfs voor aangepaste werkschoenen is bij bepaalde voorwaarden een oplossing voor vergoeding mogelijk.” Jaap benadrukt nog extra: “Nu iedereen in de weer is met de nieuwe zorgverzekering voor 2021 is het een mooi moment om gebruik te maken van de mogelijkheden onder de huidige zorgverzekering. We helpen je graag op weg.”

December is het ideale moment

Per 1 januari gaan de voorwaarden van de nieuwe zorgverzekering in. De vergoedingen voor steunzolen zijn o.a. bij ONVZ fors minder in 2021. Jaap adviseert dan ook om nu contact te zoeken als je klachten hebt of misschien wel nieuwe schoenen of zolen nodig hebt. “Dan bekijken we samen welke mogelijkheden er zijn.” Contact opnemen kan via www.voetpro.nl of 0299-315903. Of kom op maandagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur naar het gratis inloopspreekuur op het Dukaton.