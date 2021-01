Protestborden in het Boelenspark

Vrijdag in het donker en alle vroegte zijn een viertal protestborden tegen bomen geplaatst in het Boelenspark langs de Parkweg.

Degene die de borden er geplaatst heeft is het duidelijk niet eens met de lockdown en coronamaatregelen die door de regering zijn genomen. Op de borden staat geschilderd om o.a. premier Rutte, minister De Jonge en Gates “op te pakken”.

De actiegroep “Viruswaanzin” is nu dus ook actief in Volendam. Of de protestborden er lang blijven staan is de vraag…