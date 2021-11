Punt voor Volendam na knotsgek foutenfestival

FC Volendam heeft na een reeks van acht wedstrijden zonder nederlaag weer eens verloren. De koploper ging na een ontluisterende eerste helft onderuit bij Jong Ajax. De ploeg van trainer Wim Jonk zette in de tweede helft alles op alles om de opgelopen schade te repareren, maar de score van halverwege (4-2) leek onveranderd te blijven. Totdat Martijn Kaars in de 87e minuut de aansluitingstreffer maakte en vijftien seconden voor tijd de vechtlust zelfs een gelijkmaker (pegel van Denso Kasius) opleverde.

Door Eddy Veerman

Foto: FC Volendam

In de eerste 25 minuten speelden beide ploegen voor Sinterklaas, zo naïef werd er verdedigd. Volendam stichtte het eerste geval, claimde vergeefs een penalty (handsbal) en werd gevaarlijk via Robert Mühren. Vervolgens begon de verdedigende apathie bij tal van Volendam-spelers en dan met name het jongere deel, hoewel ook bij andere spelers een te passieve houding bij de omschakeling van aanval naar verdediging de bezoekers heel duur kwam te staan. Dat gaf Ajax de gelegenheid om continue met gevaarlijke uitbraken het doel van Barry Lauwers te bestoken.

Zo zaten Denso Kasius en Dean James in de achtste minuut in de draaimolen, werd het een vrije trap en die werd door Jasper de Waal prachtig binnen gekruld. Een minuut later had De Waal de kans op 2-0, toen Calvin Twigt de bal op een gevaarlijke positie verspeelde. De Waal schoot recht op Lauwers. Volendam had vervolgens een overtalsituatie, maar Daryl van Mieghem speelde Mühren niet goed in. Aan de overkant stonden enkele Volendam-spelers vervolgens te kijken hoe Youri Regeer werd ingespeeld en de hoek mocht uitzoeken.

Omdat doelman Jay Gorter en verdediger Nordin Mousampa een communicatiestoornis hadden, kon de storende Gaetano Oristanio in minuut vijftien al voor 2-1 tekenen. Het duurde twee minuten voor er weer werd gescoord. Bij een tegenstoot sneed Ajax – met technisch vernuft – heel gemakkelijk door de Volendam-defensie heen en scoorde Christian Rasmussen de 3-1. Wéér een minuut later ging Ajax-keeper Jay Gorter andermaal in de fout en de sluw loerende Mühren strafte dat af (3-2). In minuut twintig deed Volendam wat dat betreft ook een duit in het zakje. Dean James wierp een uitbal richting ‘laatste man’ Brian Plat, die schatte de situatie verkeerd in en trok aan de noodrem toen Kristian Hlynsson de bal overnam. Rasmussen benutte de toegekende penalty.

Na die periode van pupillenvoetbal en foutenfestival werd het iets volwassener. Volendam had nog een reeks van dreigende momenten, maar de schoten van Mühren (net naast en redding van Gorter) en Oristanio (over) troffen geen doel. Na rust keerde Ibrahim el Kadiri, die geen enkel gevaar stichtte, niet terug en nam Achraf Douiri zijn plaats in. Martijn Kaars kwam in de plaats van Oristanio, die licht aangeslagen raakte na een duel.

Trainer Wim Jonk en aanvoerder Damon Mirani hadden al eerder aan stemverheffing gedaan en in de rust zal er eveneens het nodige zijn gezegd, maar hoe James en Kasius na veertig seconden in de tweede helft hun (uit)verdedigende taak uitvoerden, was schrijnend. Zoals het ongelofelijk was dat James in de zesde minuut bij de kans op een uitbraak de wegsprintende Mühren geheel niet zag. En daar was James lang niet de enige in. Zijn ploeggenoten gebruiken de topscorer veel en veel te weinig.

Daar waar Volendam fortuin had dat een inzet van Rasmussen via de lat en de paal uit het doel stuiterde (James werkte vervolgens weg), kwam Jong Ajax ook goed weg. Kaars leek op het doel af te gaan, maar kreeg de bal op zijn hak en een goal van Mühren werd daarna afgekeurd wegens buitenspel. Op het kwartier lag het na een zwakke corner van Kasius achterin weer helemaal open bij Volendam, maar Van Dongen was met zijn schot te voorspelbaar en Lauwers redde. Meteen daarna mocht Mühren op een assist van Boy Deul wel randje buitenspel vertrekken, maar bleef de bal even steken en kon de Volendammer wel schieten maar niet zoals hij wilde: Gorter redde. Uit de corner had Mirani de pech dat de bal rakelings aan hem voorbij ging.

Wat Volendam daarna ook probeerde, zij kon het geluk niet meer verleiden. Mühren schoot, zwaar gehinderd en vergeefs vragend om een strafschop, op de benen van Gorter en uit de corner redde die doelman sterk op een kopbal van Mirani. Kaars kreeg ook nog een kans, maar gaf de bal te lege vaart mee om in het lege doel te deponeren. In de 87e minuut viel toch nog de 4-3, toen de bal bij een corner voor de voeten van Kaars viel en toen was het wel raak. Door het tijdrekken van de thuisploeg hadden de bezoekers nog vijf minuten extra. Mühren kwam nog schuins voor Gorter, maar die ranselde de bal uit zijn doel. Uit de afgeslagen corner nam Kasius de bal ineens op zijn rechterschoen, waar hij dit seizoen al eerder zo succesvol mee was. Ook dit keer ging de bal na ‘de streep’ tegen het net: 4-4.