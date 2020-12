Purmerend en Edam-Volendam slaan handen ineen voor houtbouw

Purmerend en Edam-Volendam gaan samen met het technisch onderwijs en de regionale bouwondernemers de kansen verkennen voor houtbouw in de regio. Hierbij wordt gedacht aan een ketenaanpak die zowel woningbouw, werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid als onderwijs ten goede komt.

Dit voornemen werd woensdag bij Scholengemeenschap De Triade in Edam door wethouders Hans Schütt en Thijs Kroese namens de beide gemeentes bekend gemaakt. Zo zou de woningbouwproductie in de MRA (ca. 17.500 per jaar) in 2025 voor 20 procent uit houtbouw moeten bestaan.

Purmerend en andere steden ondertekenen deze Green Deal als bouwgemeenten, om uiteindelijk dit waar te kunnen maken in hun woningbouwontwikkelingen.