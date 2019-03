PX afgeladen vol tijdens super geslaagd Kinder Carnaval

Zaterdagmiddag vond het Kinder Carnaval plaats in PX. Om 14.30 uur ging dit feest van start voor de jonge kinderen. Veel jongens en meisjes waren verkleed naar de stemmig versierde zaal gekomen. Hier was van alles te doen en te beleven.

De kinderen konden zich vermaken op het springkussen, er was een schminkstand waar vijf dames de gezichten van de jonge Carnavalsvierders beschilderden. Het was hier een drukte van belang. Als eerste kon genoten worden van Luchtacrobatiek onder leiding van Cynthia Bleeker. Twee jongedames lieten het publiek genieten van een mooie trapezeshow. Hierna waren er optredens van enkele groepen van Dans&Training Leeflang en de hele zaal danste met juf Lize mee met de animatieliedjes. Tot slot ging eenieder nog mee in de polonaise op de muziek van enkele carnavalskrakers.