PX Live en RTV Love verzachten corona-ellende

Vrijdag was er weer een aflevering van PX-Live, het samenwerkingsproject van RTV Love en PX. De t.v. kijkers en het publiek in de zaal konden genieten van bijzondere gasten, muziek, interviews en diverse onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur uit Edam-Volendam.

De eerste gast die bij Jon Steur op de interviewbank mocht plaatsnemen was Nick Schilder. Hij vertelde over het duo ‘Hartslag’, dat hij samen met Geranne Tuyp vormt. Hierna kwam ‘Radio Dwars’, een internetradiostation dat vanuit PX uitzendt, met namen als Wouter Prinsen, Peter Tol, Sjors van Santen en nog veel meer DJ’s.

Lorem Ipsum is een (nieuwe) band die zich mocht bewijzen op het podium. Michelle Tuyp nam nu als zangeres plaats op de bank en dus niet als interviewer. Marjan Cnossen was de laatste gast. Ze sprak namens het kerkje in Beets.