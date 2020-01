‘Routiniers en nieuwste talent krijgen podium om ode te brengen aan een bijzondere artiest’

PX Recordings beleeft rentree met veelbelovende line-up

Het is alweer zeven jaar geleden dat de laatste editie van PX Recordings plaatsvond. Het concept – dat geleend wordt van De Wereld Draait Door, dat het op haar beurt weer overgenomen heeft van de Johnny Cash American Recordings – is drie keer eerder gebruikt in Volendam en zal op 21 maart aanstaande haar rentree maken. De organisatie van Pop- en Cultuurhuis PX zag op televisie hoe onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk de DWDD Recordings tot een succes uitgroeiden. ,,Wij besloten het concept over te nemen”, vertelt PX programmeur Bianca Vos. ,,Zowel de routiniers uit de Volendamse muziekscene als het nieuwste talent krijgen een podium om een ode te brengen aan een voor hen bijzondere artiest. We proberen een tiental muzikale acts in de leeftijdscategorie van achttien tot zeventig jaar te realiseren. Voor muziekliefhebbers wordt dit een prachtige luisteravond in nachtclubsetting.”

Door Kevin Mooijer

Alle acts spelen drie liedjes van een artiest of band die voor hen bijzonder is. ,,Alles wordt akoestisch gespeeld. Sommige acts staan alleen op het podium en begeleiden zichzelf op gitaar, maar er zijn ook formaties van meerdere muzikanten die een akoestische ode aan hun favoriete artiest brengen.” De reeds bevestigde acts zijn Dick Kwakman, Tientje Los (Blind Melon), Jaap Corn, Roy de Smet (The Jayhawks), Loes Visser (Michael Jackson), Jacob D. Edwards, Shadee & Sandrine, Niels Buis en Patrick Ursem met Jeroen Blondeau en Anne Tol (Duran Duran).

Bianca: ,,De contacten met andere leuke maar ook onverwachtse muzikanten uit de gemeente zijn inmiddels gelegd. We proberen een gemêleerd gezelschap samen te stellen, dus hebben we ook wat oudgedienden benaderd.”

Nieuwelingen van de PX Recordings avond zijn onder meer Loes Visser (18) en Jacob D. Edwards (20). ,,Beiden zijn al een tijdje lid van het PX Songwriters Guild, maar vanwege hun jonge leeftijd draaien ze nog maar net mee. Jacob D. Edwards – Jack Deen – heeft onlangs zijn eerste song op Spotify gepubliceerd. Hij studeert Engels om zo het uiterste uit zijn songteksten te kunnen halen. Zijn muziek en stijl vallen zo goed in de smaak dat hij tot één van de zes uitverkorene in Noord-Holland behoord die een half jaar professionele, muzikale begeleiding krijgen.”

‘Jack Deen uitverkoren

om half jaar professionele

begeleiding te krijgen’

Ook Loes Visser schrijft eigen muziek. ,,Loes is ook echt ontzettend goed. Haar grote voorbeeld is Lady Gaga, maar als je haar ontmoet zou je dat niet direct achter haar zoeken. Ze is namelijk heel timide en bescheiden. Een andere eigenschap van Loes is dat ze perfectionistisch is. Dat is gelijk de reden waarom er bijna geen materiaal van haar online staat. Met dat we iets van haar online zetten, vraagt ze of we het er weer af kunnen halen omdat ze een regeltje in haar ogen niet perfect zong. Loes studeert aan de Herman Brood Academy en ambieert een professionele carrière in de muziek. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ze dat gaat realiseren.”

Om de avond compleet te maken, wordt de zaal aangekleed in nachtclubsetting. ,,Het wordt een echte luisteravond voor liefhebbers, dus hebben we ervoor gekozen om voor een beperkt aantal zitplaatsen te gaan. Lage tafels met rode tafelkleden en sfeerkaarsen zullen bijdragen aan een intiem decor op de muzikale avond.”