Reanimatie herhalingen van start gegaan

Maandagavond zijn de herhalingen voor mensen die kunnen reanimeren en hun certificaat geldig willen houden, weer van start gegaan. Op 8 avonden worden dit jaar ongeveer 425 personen bijgespijkerd in hun reanimatievaardigheden en ook worden er een aantal extra onderdelen aangeleerd of herhaald.

In het Don Bosco College worden deze herhalingslessen gegeven. Door het bestuur van de SKOV wordt de school beschikbaar gesteld en hier is de EHBO Volendam heel blij mee. Om deze avonden mogelijk te maken staat er een groep van maar liefst 40 vrijwilligers van de EHBO Volendam steeds weer klaar en werken per toerbeurt.

Per avond zijn er steeds 15 EHBO’ers actief. Deze mensen zijn echt onmisbaar en zorgen ervoor dat in Volendam de kans om te overleven, bij hartfalen, groot is.