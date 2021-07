Regionaal voetbalprogramma ‘de Aftrap’ in augustus op de bui

,,Aan de gasten zal het niet liggen”, lacht Jack Mühren terwijl hij vertelt over zijn gloednieuwe voetbalprogramma dat zowel op de L.O.V.E. als op RTV Noord-Holland te zien zal zijn. ,,De wekelijkse voetbaltalkshow zal synchroon lopen met de Eredivisie en de Keukenkampioen Divisie. Samen met Ed Guyt en Edward Dekker van NH Media neem ik de presentatie van ‘de Aftrap’ op me. De eerste uitzending – die op 6 augustus uitgezonden zal worden - is gericht op FC Volendam. We trappen af met gasten Wim Jonk en Gerald Vanenburg.”

Door Kevin Mooijer





,,Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om dit te realiseren. Bij de lokale omroep heb ik het programma natuurlijk lange tijd gepresenteerd, maar nu ontstond de kans om het professioneler en grootser aan te pakken”, verwijst Jack naar de aanstaande samenwerking tussen de L.O.V.E. en NH Media. ,,De pilotaflevering is inmiddels goedgekeurd en dus staan we in de startblokken voor het nieuwe seizoen. We trakteren onze kijkers op nationale grootheden en hun visie op het mooiste spelletje dat er is, te beginnen met twee oud-internationals: Gerald Vanenburg en FC Volendam-trainer Wim Jonk.”

‘De Aftrap’ wordt een wekelijks terugkerend televisieprogramma dat in de geest van Voetbal Inside gepresenteerd zal worden. ,,De opnames zullen plaatsvinden in de L.O.V.E.-studio, waar een prachtig decor gebouwd is. We beschikken zelfs over een bar, en mijn lieftallige vriendin Netty zal tijdens de uitzendingen achter de tap staan.” De organisatie van ‘de Aftrap’ wordt gesponsord door verschillende lokale ondernemingen. ,,Onze gasten mogen voor de uitzending lekker eten bij Restaurant Van den Hogen, de presentatoren worden gekleed door Charrell & Do, Fred Vilten zorgt dat we goed voor de dag komen wat haar betreft en Petra Boonstoppel verzorgt de visagie. En net als L.O.V.E.-medewerkers doen ook zij dat allemaal belangeloos. Geweldig, toch?”Jack is de jongste telg uit een voetbalfamilie van de zuiverste graad. Zijn broers Gerrie en Arnold zouden samen een pakhuis kunnen vullen met de (grote) prijzen die zij tijdens hun carrières wonnen. En Jack houdt zich sinds jaar en dag meer langs de zijlijn bezig met het spelletje. Naast de radio- en televisieprogramma’s die hij over voetbal maakte is Jack al jaren stadionspeaker bij FC Volendam. ,,In de loop der jaren heb ik een groot netwerk opgebouwd in de voetballerij. Dankzij dat netwerk ben ik in de gelegenheid dit te doen”, doelt hij op zijn nieuwe programma. ,,Ed Guyt, Edward Dekker en ik gaan wekelijks gasten verwelkomen die op het internationale podium actief zijn geweest. Afhankelijk van welke club we die periode onder de loep nemen worden de juiste voetbalkenners uitgenodigd.”

,,De première zal dus op vrijdag 6 augustus worden uitgezonden, op dezelfde dag als de openingswedstrijd van FC Volendam. ‘De Aftrap’ zal wekelijks op vrijdag te zien zijn om 17.15 uur bij de RTV Noord-Holland en om 18.00 uur bij de L.O.V.E. en uiteraard worden de uitzendingen meerdere keren worden herhaald. Onze gasten in de eerste aflevering zijn FC Volendam-trainer Wim Jonk en Gerald Vanenburg. De tweede uitzending gaan we het vooral over Telstar hebben en daarin worden we bijgestaan door Telstar-trainer Andries Jonker en scheidsrechter Bas Nijhuis. In de derde aflevering gaan we het met Barry Opdam en Gertjan Verbeek over AZ hebben en in de afsluitende aflevering van die maand spreken we Ronald de Boer en Keje Molenaar over Ajax. In september gaan we het vooral over het Nederlands elftal hebben, met in de eerste aflevering de gasten Foppe de Haan en Arnold Mühren. Het zal vanaf dat moment afhangen van de actualiteit wie de gasten worden en welke onderwerpen we bespreken.”Ed Guyt – beter bekend als de beste speler van het PX toernooi ’95 - maakt voor iedere aflevering een kleine special waarin hij samen met een speler van de desbetreffende club een potje voetgolf speelt. ,,Dat spelletje gaat natuurlijk gepaard met een leuk interview. Ik kan alvast verklappen dat Ed het in de eerste aflevering opneemt tegen niemand minder dan FC Volendam aanwinst Robert Mühren.” Nog voordat de eerste aflevering is uitgezonden glundert Jack al van trots. ,,Het is een voorrecht om dit te mogen doen. Dat we dit met zo’n kleine groep voor elkaar hebben gekregen is hartstikke mooi. Nadat ik een verhaaltje op Facebook heb gezet ontvang ik leuke reacties uit heel Noord-Holland. Mensen zijn enthousiast en willen ‘de Aftrap’ graag zien. En op onze beurt kunnen wij het ook bijna niet meer afwachten om eindelijk af te trappen!”

V.l.n.r.: Edward Dekker, Ed Guyt en Jack Mühren. Foto Johan de Wit