‘Het is natuurlijk absoluut niet netjes wat hier gebeurt’

Rein Vogel wil met gemeente om de tafel over trap

De veelbesproken trap van het Zeestraat-viaduct naar het Dril is nog altijd niet afgebouwd. Vorig jaar september maakte de gemeente de opgang ‘kermisklaar’. Sindsdien bleef de situatie onveranderd. Wanneer de trap eindelijk wordt opgeleverd, is allerminst duidelijk. Intussen is er nog altijd een impasse in het overleg tussen Rein Vogel, de burger die de opgang zou bouwen, en de lokale overheid. Rein wil er graag uitkomen met de gemeente en zocht daarom vele malen contact in de afgelopen tijd.

Door Laurens Tol

,,Ik heb er genoeg van om op straat steeds vragen te krijgen over de trap”, vertelt Rein (68). ,,Vanmorgen liep ik er nog overheen om broodjes te halen en werd toen weer aangesproken. Daarom wil ik nu maar in de Nivo uit de doeken doen wat de stand van zaken is. Niet om te klagen, maar om openheid te geven. Ik hoop dat de trap binnenkort eindelijk kan worden afgebouwd, want vaak kijken mensen mij nu met de nek aan. Ze denken dat dit door mij komt en kunnen mij wel schieten. Mijn stamkroeg kan ik niet eens normaal in.”