Remise FC Volendam en FC Den Bosch

Zondag om 12.15 uur trad FC Volendam aan tegen FC Den Bosch. Op de tribunes zaten ook 300 jeugdvoetballertjes van de RKAV, die gratis de wedstrijd mochten bezoeken. Het werd een matige wedstrijd. In de eerste helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd.

In de 24-ste minuut kopte Nick Runderkamp uit een corner de bal in de touwen achter Den Bosch-keeper Wouter van der Steen, zodat FC Volendam op voorsprong kwam. De Brabanders kregen nog enkele kansen, maar de ruststand bleef 1-0. Na de pauze ging FC Den Bosch aanvallender spelen en had een overwicht.

In de 71e minuut schoot Ryan Trotman de gelijkmaker in het net. In het laatste kwartier zette FC Volendam de Brabanders onder druk. Er kwamen drie grote kansen, maar die werden gemist. Zodoende hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht en was de 1-1 een juiste einduitslag.