Renovatie en uitbreiding Van der Valk Hotel Volendam

Al enkele weken vinden er grondwerkzaamheden plaats naast het Van der Valk Hotel Volendam te Katwoude. Het “Motel”, zoals het hier in de volksmond genoemd wordt, bestaat al bijna 50 jaar en dient een renovatie te ondergaan.

Het bestaande restaurant en de bar worden gesloopt en hier komt nieuwbouw voor terug met twee etages. Boven komen zalen en beneden het restaurant en de bar. Tijdens de sloop en nieuwbouw komt er een tijdelijk restaurant naast het hotel te staan op het aangelegde terrein.

Als de nieuwbouw afgerond is, wordt het tijdelijke restaurant weer verwijderd en daarna wordt begonnen met de bouw van een nieuwe vleugel aan het hotel met zestig kamers. De planning was dat met de renovatie na de bouwvak begonnen zou worden. Door de Coronacrisis is dit nu onzeker geworden.