Renovatie lichtmasten voetbalstadion

Maandag zijn medewerkers van Siem Steur Staalconstructies gestart met de renovatie van de lichtmasten in het Kras-stadion van FC Volendam. Twee lichtmasten worden in zijn geheel vervangen en de andere twee ondergaan een grondige renovatie.

Een hijskraan en een hoogwerker met personenbak, die tot 90 meter hoogte kan reiken, zijn ingezet voor de klus. De vier lichtmasten zijn 30 meter hoog. De renovatie is nodig omdat de staalconstructie van binnenuit is gaan roesten.

De slechte delen worden vervangen. In delen worden de masten gedemonteerd en daarna in de werkplaats van Siem Steur Staalconstructies grondig behandeld tegen de roestvorming of vernieuwd.