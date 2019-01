Repetitie Strijkkwartet voor ‘Thomas Tol in Concert’ in PX

In PX zal Thomas Tol op 8, 9 en 10 maart concerten verzorgen. In de achterliggende 50 jaar heeft Thomas Tol vele hits geschreven voor BZN, Jan Smit, Tol & Tol, e.v.a. De animo voor de concerten bleek zéér groot te zijn, want “Thomas Tol in Concert” is op zaterdag 9 en zondag 10 maart al uitverkocht.

Voor vrijdag 8 maart zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Uit de vele nummers die Thomas Tol geschreven heeft, heeft hij 30 favoriete platen samengesteld. Deze zullen op deze avonden gespeeld worden. Naast een groep bevriende artiesten zal het Emma Breedveld Strijkkwartet meespelen in PX. Maandag was dit professionele orkest naar Volendam gekomen om in de studio van Thomas Tol aan het Noordeinde te repeteren voor de komende concerten.