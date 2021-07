We hebben een simpele en betaalbare kaart samengesteld voor Volendammers

Restaurant de Koe heropent na verbouwing voor lokaal publiek

,,Veel mensen in Volendam kennen Restaurant de Koe wel van de buitenkant, maar zelden komt er een dorpsgenoot bij ons naar binnen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toeristische doelgroep waar wij doorgaans op focussen, maar de komende periode richten we ons op een lokaal publiek”, begint de eigenaar van het net verbouwde restaurant. ,,We hebben een speciale menukaart samengesteld voor onze nieuwe klanten. Naast lokale gerechten als bijvoorbeeld een broodje bal van Jan Tuf en een sateetje van Arnold, bieden we ook heerlijke broodjes hamburgers aan – goedgekeurd door local BBQ-held Henny Sier (Jappa) – en serveren we verschillende soorten pannenkoeken. En om onze nieuwe opening te vieren zullen we de hele maand augustus onbeperkt pannenkoeken serveren voor maar € 15,- per persoon“

Door Kevin Mooijer





,,Een geluk bij een ongeluk wil ik het niet noemen”, reageert eigenaar Pieter Jonk op de recente verbouwing waar wegens de pandemie eindelijk tijd voor ontstond. ,,Maar het feit is dat we de noodzakelijke verbouwing zonder deze crisis voor ons uit hadden geschoven, en dat zou in de toekomst waarschijnlijk een hoop problemen opgeleverd hebben.” Het pand van Restaurant de Koe viert volgend jaar haar honderdste verjaardag. ,,De laatste jaren ontstonden er scheuren in zowel de binnen- als buitenmuren. Vandaar dat we de afgelopen periode een funderingsherstel hebben toegepast en de complete kelder hebben vernieuwd. We zijn ontzettend trots op het resultaat en we kunnen niet wachten het te laten zien aan Volendam.”

Ondanks dat Restaurant de Koe sinds maart 2020 is gesloten, blijft Pieter positief. ,,Ik verwacht dat het uiteindelijk allemaal weer als vanouds wordt. De toeristen uit Azië en Amerika zullen de weg naar de dijk en ons gerenoveerde pand weer terugvinden. Ik kan me niet voorstellen dat dit niet het geval zal zijn, maar tegelijkertijd blijf ik realistisch: Als wij aan het einde van dit jaar weer wat toeristen kunnen ontvangen, dan mogen we onze handen stijf dichtknijpen.” Momenteel is de Koe – net als tal van andere bedrijven – afhankelijk van steun van de overheid. ,,Helaas konden we er ondanks de steun niet omheen mensen te ontslaan. Je probeert dat zo lang mogelijk uit te stellen, maar de continuïteit van de onderneming staat voorop. Naast de onzekerheid over de toekomst is dat een van de ergste dingen die je als ondernemer kan overkomen.”

,,Aangezien de toeristen van buitenlandse komaf voorlopig nog niet naar Volendam komen, moeten wij toch proberen in te springen op de lokale en nationale markt. Als je niets doet, gebeurt er ook niets. Vandaar dat we voor deze omslag kiezen en een nieuwe, tijdelijke menukaart hebben samengesteld. Voorheen wisten wij dagelijks hoeveel gasten we konden verwelkomen. Dat is nu wel even anders. We hebben geen idee wat te verwachten van het aantal gasten en wat de vraag naar onze gerechten zal zijn, het is dus moeilijk inschatten. Vandaar dat wij voor een eenvoudige menukaart hebben gekozen, welke vervolgens uitgebreid kan worden aan de hand van tips en feedback van de gasten.”

,,We zullen ons moeten aanpassen aan de huidige omstandigheden. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om ons restaurant aantrekkelijk te maken voor de lokale bevolking. We hopen dat u een keer bij ons naar binnen komt voor een heerlijk gerechtje. Een broodje bal van Jan Tuf, een sateetje van Arnold, een hemels broodje hamburger of bijvoorbeeld één van onze verschillende soorten pannenkoeken. En uiteraard hebben we ook aan de kinderen gedacht. Om onze nieuwe opening in te luiden zullen we de gehele maand augustus onbeperkt pannenkoeken serveren voor maar € 15,- per persoon. Kom een keer gezellig langs en maak kennis met Restaurant de Koe!”

Restaurant De Koe

Haven 26

1131 ER Volendam

tel. 0299 363 405