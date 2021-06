Bedrijf in Beeld:

Restaurant Pieterman: genieten als nooit tevoren

‘Like Never Before’, luidt de treffende slogan van Restaurant Pieterman. Het bekende concept van het restaurant aan de Marinahaven is onder de loep genomen en verbeterd. Naast de heerlijke internationale specialiteiten die op de kaart staan, biedt het enthousiaste team nu ook eigentijdse opties als bierproeverijtjes met bijpassende happen en een complete cocktailbar. Achter de schermen heeft men niet stilgezeten bij Restaurant Pieterman ten tijde van corona. Met een volledig vernieuwde kaart en verschillende leuke acties zijn de deuren onlangs eindelijk weer geopend.

Door kevin Mooijer





,,Toen we vorig jaar de deuren moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen, zijn we bij elkaar gekomen en hebben we ons vertrouwen uitgesproken in ons geweldige team”, vertelt mede-eigenaar Cees Pelt. ,,We hebben vol ingezet op de toekomst. En nu we eindelijk weer open zijn, kan ik nog steeds volmondig zeggen dat we de toekomst rooskleurig tegemoet zien.” Sander van Haasteren sluit zich aan bij zijn compagnon: ,,Het afgelopen jaar hebben we het complete restaurant een upgrade gegeven. We hebben de kaart verbeterd, we hebben het concept verbeterd en we hebben zelfs het pand onder handen genomen.”

Restaurant Pieterman heeft in de wintermaanden een kleine metamorfose ondergaan. ,,We hebben het complete luchtbehandelingssysteem vernieuwd, waardoor we nu altijd frisse, koele lucht in het pand voelen. Het rioleringsprobleem – waar het complete Marinapark gebied al jaren last van had – is opgelost. En ondanks dat we het al uitstekend voor elkaar hadden, hebben we met het behalen van het keurmerk voedselveiligheid tóch nog een slag gemaakt in hygiëne. Ondanks dat het restaurant voor een lange tijd gesloten moest blijven in verband met de RIVM-maatregelen, hebben we dus zeker niet stilgezeten. Achteraf gezien kunnen we ergens zelfs blij zijn dat we een periode dicht zijn geweest. We hebben nu eindelijk de tijd gekregen om alle problemen te tackelen en de al goede kwaliteit toch te overtreffen. Vandaar staat nu op de krijtborden in het restaurant ‘Like Never Before’ geschreven.”

De social media kanalen van het Restaurant Pieterman staan vol afbeeldingen waar je van gaat watertanden. Verantwoordelijke voor de smaakvolle marketing is Kim Bakker. ,,Alle evenementen en de bijbehorende marketing van het restaurant vallen onder mijn hoede”, begint Kim, die vervolgens een aantal leuke evenementen en mogelijkheden opsomt. ,,Op zondag 20 juni hebben we een gezellige Vaderdag actie die bestaat uit één van onze beroemde burgers met twee tapbieren naar keuze. We hebben heerlijke bierproeverijen met bijpassende happen, muziekliefhebbers kunnen bij ons terecht op de Friday Night Music-avonden, uiteraard is het met kermis groot feest bij de Pieterman en vanwege onze kostelijke keuken en de modernisering van ons prachtige pand zijn we tegenwoordig uitgegroeid tot een populaire locatie voor bruiloften!”

,,In onze veredelde huiskamer – zoals ik het zelf graag zie – is het ongedwongen en overvloedig genieten”, concludeert Sander. ,,Bij Restaurant Pieterman kun je heerlijk, gezellig lunchen en dineren zonder te dicht op elkaar te zitten. En omdat we zorgen dat onze klanten het zodanig naar de zin hebben dat ze de tijd even vergeten, doen we niet aan tijdslimieten. Kom gezellig langs en beleef het zelf!”

Restaurant Pieterman

Pieterman 8, 1131 PW Volendam

0299 323 392

info@restaurantpieterman.nl

www.restaurantpieterman.nl