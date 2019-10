Richard Plat uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar

Vorige week tijdens de jaarlijkse Actuarisdag in het Congrescentrum van Achmea in Zeist is de Volendammer Richard Plat door zijn beroepsgenoten en een vakjury uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2019.

Richard werd tijdens de uitreiking door de jury geroemd om zijn ‘diepe en brede kennis van het vakgebied, de grote nationale en internationale impact van zijn onderzoek en publicaties en zijn grote gedrevenheid naar toepasbaarheid’.

Richard introduceerde onder andere een sterftemodel dat in de VS werd uitgeroepen tot ‘meest geschikte model’ en inmiddels in meer dan 10 landen wordt gebruikt. Uit handen van juryvoorzitter Ronald Latenstein kreeg Richard een bronzen beeldje, oorkonde en bos bloemen. Richard was zeer vereerd met deze mooie en eervolle prijs.