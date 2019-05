Rijwielbroederschap Joan de Dooper op bedevaart in Volendam

Zaterdagmorgen om 07.15 uur was het verzamelen in Hoogwoud voor de 70 leden van Rijwielbroederschap St. Joan de Dooper. Om 8 uur vertrok het gezelschap op de fiets naar Volendam. Om 9.45 uur was er een bezoek aan de Vincentiuskerk. Daar werd de groep ontvangen door Cees de Wit die een mooie speech hield over het Rijke Roomse Leven.